В свою очередь, Нетаньяху заявил о нарастающих попытках Ирана использовать территорию Сирии для размещения ракет, угрожающих Израилю. "Мы не готовы мириться с этой угрозой", — подчеркнул премьер. В этой связи он отметил особую важность сотрудничества между военными России и Израиля.

Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере

Футбол Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.

Политика Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине. США выделили для этих целей 250 миллионов долларов, - сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян в прозрачном топе свела с ума папарацци Для шоу 38-летняя Кардашьян нарядилась в кожаные брюки и топ на бретельках - практически прозрачный.

Экономика Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).

Политика Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности.

Космос Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз? Мир ждет очередной конец света, 14 сентября парад планет якобы откроет портал в ад и существа из него истребят все живое, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на dailyhoro.ru.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Культура Три выставки в краеведческом музее откроют в рамках «Амурской осени» Все работы презентуют 15 сентября в 12:00 "Кистью о мыслях" - так называется персональная выставка российской актрисы Натальи Бочкаревой.

Политика Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.

Авто Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ Глава российского подразделения компании Skoda Ян Прохазка рассекретил время появления в РФ нового Skoda Rapid.

Происшествия Комитет рекомендовал Госдуме расширить обязанности полиции Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Политика Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации".

Космос Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.

Кино Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом» Екатерина Мцитуридзе призналась, что ее не впечатлил ни один фильм Тарантино после «Убить Билла».

Здоровье Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Политика Лавров заявил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Политика Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.

Шоу-бизнес Константин Богомолов перед свадьбой с Ксенией Собчак сбросил 18 кг В преддверии свадьбы с Ксенией Собчак режиссер Константин Богомолов успел похудеть на 18 кг.

Политика Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Экономика Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Финансы ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.