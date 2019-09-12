Политика
РИА НовостиПутин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
В свою очередь, Нетаньяху заявил о нарастающих попытках Ирана использовать территорию Сирии для размещения ракет, угрожающих Израилю. "Мы не готовы мириться с этой угрозой", — подчеркнул премьер. В этой связи он отметил особую важность сотрудничества между военными России и Израиля.
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Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
Советский спорт 11:52
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Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине
Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине. США выделили для этих целей 250 миллионов долларов, - сообщает Reuters.
Эхо Москвы 13:32
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Ким Кардашьян в прозрачном топе свела с ума папарацци
Для шоу 38-летняя Кардашьян нарядилась в кожаные брюки и топ на бретельках - практически прозрачный.
Комсомольская правда вчера в 19:23
Экономика
Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit
Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).
РБК 19:00
Политика
Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности.
РБК 18:53
Космос
Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз?
Мир ждет очередной конец света, 14 сентября парад планет якобы откроет портал в ад и существа из него истребят все живое, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на dailyhoro.ru.
Радио Sputnik вчера в 08:39
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47
Культура
Три выставки в краеведческом музее откроют в рамках «Амурской осени»
Все работы презентуют 15 сентября в 12:00 "Кистью о мыслях" - так называется персональная выставка российской актрисы Натальи Бочкаревой.
Телепорт вчера в 01:45
Политика
Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ
Глава российского подразделения компании Skoda Ян Прохазка рассекретил время появления в РФ нового Skoda Rapid.
Новые автомобили вчера в 22:47
Происшествия
Комитет рекомендовал Госдуме расширить обязанности полиции
Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.
REGNUM 04:17
Политика
Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября
Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации".
Интерфакс - Россия 03:36
Шоу-бизнес
В Москве прооперировали Александра Розенбаума
МИР 24 10 сентября в 23:35
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
Портал Поиск 08:52
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Кино
Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом»
Екатерина Мцитуридзе призналась, что ее не впечатлил ни один фильм Тарантино после «Убить Билла».
Телепрограмма вчера в 08:51
Здоровье
Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях
Парагвай запускает производство и продажу марихуаны в медицинских целях, компании скоро смогут получить соответствующие лицензии, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 19:44
Политика
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 18:49
Армия и оружие
Пакистан пригрозил сбивать истребители Су-35 без предупреждения
Avia.pro вчера в 21:07
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12:10
Политика
Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
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Константин Богомолов перед свадьбой с Ксенией Собчак сбросил 18 кг
В преддверии свадьбы с Ксенией Собчак режиссер Константин Богомолов успел похудеть на 18 кг.
Актуальные Новости вчера в 03:03
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС 16:31
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Финансы
ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
РБК 09:02
Технологии
Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро
Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.
Вечерняя Москва вчера в 13:14