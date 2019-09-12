Политика
Gazeta.SPbПутин рассказал о важности сотрудничества России и Израиля
«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — заявил он. Он также рассказал коллеге, что побывал в Дагестане, где люди не раз сталкивались с актами терроризма.
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Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества.
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Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
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Армия и оружие
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В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
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Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
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Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
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Разработчики рассказали об игровых ролях пользователей и показали геймплей. Четверо из игроков возьмут на себя роль выживших.
3DNews 07:10
Политика
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:59
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ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Футбол
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Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
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В 2019 году за первую неделю прививочной кампании в Москве вакцинацию прошли уже около 270 тыс. человек, в том числе — свыше 36 тыс. сделали прививки на мобильных прививочных пунктах, пишет «Москва 24».
Известия 08:45
Политика
США восстановили всю военную помощь Украине
Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
ТАСС 13:21
Футбол
Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России
Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.
РИА Новости 15:59
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Экономика
Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Наука
В Канаде найдены останки древнейшего предка пауков и скорпионов
Палеонтологи обнаружили древнейшего предка пауков и скорпионов, который жил на Земле более 500 миллионов лет назад.
Газета DAILY 15:03
Футбол
Михаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу
Считается, что ленинградские и петербургские вратари неважнецки играют на выходе, потому что большую часть года тренируются в манеже, низкие потолки, выходы сложно отрабатывать, и это сказывается в карьере.
Фонтанка.Ру 11:03
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Lenta.ru 08:35
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
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StarHit.ru 10 сентября в 17:30
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на трассе на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на автодороге между городами Кулп и Муш на юго-востоке Турции при срабатывании самодельного взрывного устройства во время проезда автомобиля, сообщила пресс-служба администрации губернатора провинции Диярбакыр в четверг.
РИА Новости 13:20
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
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