Политика

ИзвестияИзвестияПутин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.
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с чего всё началось

Путин назвал рискованным свое обещание 2008 года, что кризис 1998 года не повторится

Мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития России, но тогда властям удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян, напомнил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС01:34

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Путин вспомнил, какое рискованное заявление сделал в 2008 году

URA.Ru02:52

Путин рассказал о данном после кризиса 2008 года рискованном обещании

РБК02:45

Путин назвал рискованным свое обещание, что кризис 1998 не повторится

РЕН ТВ01:40

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Известия02:00

Путин рассказал о рискованном обещании, которое дал в 2008 году

REGNUM01:51

Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года

Lenta.ru02:42

Путин назвал рискованным свое обещание 2008 года, что кризис 1998 года не повторится

ТАСС01:34
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Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class

Новые автомобили вчера в 09:37
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета 02 марта в 14:05
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Армия и оружие

МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет

Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Взгляд.ру 03:48
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
iReactor вчера в 15:36
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Культура

Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

REGNUM 03:15
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
РБК 02:44
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Автоспорт

Феттель не исключил, что может уйти из «Феррари» в конце года

Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года, за это время немец дважды (в 2017 и 2018 году) завершал сезон на 2-м месте, уступая гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Спорт-Экспресс 03:01
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Экономика

Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность

Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.
RT на русском 03:23
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Политика

В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике

"Мы безусловно находимся в состоянии соперничества с Российской Федерацией, это не ставится под сомнение... но когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая", - добавил Андерсон.
ТАСС вчера в 15:38
Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Здоровье

В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова

3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Тульские новости вчера в 00:30
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Спорт

Большунов поборется за победу в спринте в норвежском Коннеруде

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, но спринт не его дистанция.
Брянская улица 01:08
Политика

ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 03:06
Общество

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
RT на русском 01:11
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия

Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Коммерсантъ 01:52
Экономика

В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии

В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии ЦБ и Минфин рассматривают возможность изменения базовой схемы выплат в рамках разрабатываемой концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Коммерсантъ вчера в 17:28
Культура

Самойлова пожаловалась на Первый канал

Артистка Юлия Самойлова, которая принимала участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, рассказала, как ее подставил Первый канал.
ФедералПресс вчера в 22:25
Экономика

Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян

В исследовании отмечается, что за последние пять лет число миллионеров уменьшилось на 15%, но за 2019 год увеличилось на 4%. Таким образом, к концу прошлого года сверхбогатых людей в РФ насчитывалось 8924 человека, что вывело страну на девятое место по данному показателю.
Известия 03:38
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Футбол

У матери Роналду случился инсульт

Отмечается, что если бы матери футболиста не оказали оперативную помощь, последствиями могли стать нарушение речи или парализация.
Sports.ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Passion.ru вчера в 19:16
Общество

Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов

Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.
Коммерсантъ вчера в 08:39
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