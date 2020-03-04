Политика
ИзвестияПутин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.
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с чего всё началось
Мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития России, но тогда властям удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян, напомнил президент РФ Владимир Путин.ТАСС01:34
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Авто
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Армия и оружие
МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет
Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Армия и оружие
Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе
Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Автоспорт
Феттель не исключил, что может уйти из «Феррари» в конце года
Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года, за это время немец дважды (в 2017 и 2018 году) завершал сезон на 2-м месте, уступая гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Экономика
Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность
Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике
"Мы безусловно находимся в состоянии соперничества с Российской Федерацией, это не ставится под сомнение... но когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая", - добавил Андерсон.
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Здоровье
В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова
3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
Спорт
Большунов поборется за победу в спринте в норвежском Коннеруде
Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, но спринт не его дистанция.
Политика
ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Экономика
В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии
В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии ЦБ и Минфин рассматривают возможность изменения базовой схемы выплат в рамках разрабатываемой концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Культура
Самойлова пожаловалась на Первый канал
Артистка Юлия Самойлова, которая принимала участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, рассказала, как ее подставил Первый канал.
Экономика
Эксперты предсказали рост числа сверхбогатых россиян
В исследовании отмечается, что за последние пять лет число миллионеров уменьшилось на 15%, но за 2019 год увеличилось на 4%. Таким образом, к концу прошлого года сверхбогатых людей в РФ насчитывалось 8924 человека, что вывело страну на девятое место по данному показателю.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Футбол
У матери Роналду случился инсульт
Отмечается, что если бы матери футболиста не оказали оперативную помощь, последствиями могли стать нарушение речи или парализация.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка
У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Общество
Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов
Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.