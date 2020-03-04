Политика
ИзвестияПутин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.
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с чего всё началось
Мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития России, но тогда властям удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян, напомнил президент РФ Владимир Путин.ТАСС01:34
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Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Политика
Американские сепаратисты приедут в Донбасс
Представители организации YesCalifornia, выступающей за выход штата Калифорния из состава США, приедут на конференцию в Донбасс.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Экономика
Минфин сократит закупку иностранной валюты в резервы
Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Мать Криштиану Роналду пережила инсульт
Мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш доставлена в больницу из-за проблем со здоровьем.
Общество
Песков опроверг осложнение ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве не осложнялась, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 4 марта в ходе общения с журналистами.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Армия и оружие
Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
Политика
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Шубская раскрыли пол будущего ребенка
Напомним, что Овечкин и Шубская поженились в 2016-ом году.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Общество
В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
Общество
Шнуров написал стих о том, как в России на пенсионерах сэкономили
Напомним, правительство РФ сэкономило 21,5 миллиарда рублей за прошлый год в результате пенсионной реформы из-за того, что не выплатило пенсионерам отчисления по старому закону.
Общество
В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах
Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, доработан депутатами Госдумы РФ ко второму чтению.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава уже не может скрывать округлившийся живот
Недавно и вовсе появилось очень красноречивое доказательство - Катя Варнава вышла на сцену в обтягивающей одежде, и её явно подросший живот такой образ только подчеркивал.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Гаджеты
Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone
Сообщается, в частности, что производитель может выплатить по 25 долларов за каждый пострадавший смартфон.
Экономика
Назвали регионы с самой большой просрочкой по кредитам
Прирост задолженности по кредитам в 2019 году в нашем регионе составил на 14,9%. Средняя ссудная задолженность 193 тысячи рублей.
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
Музыка
Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме представит рейв-группа Little-big. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие