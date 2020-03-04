Политика

ИзвестияИзвестияПутин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.
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Путин вспомнил, какое рискованное заявление сделал в 2008 году

URA.Ru02:52

Путин назвал рискованным свое обещание, что кризис 1998 не повторится

РЕН ТВ01:40

Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года

Lenta.ru02:42

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Известия02:00

Путин рассказал о рискованном обещании, которое дал в 2008 году

REGNUM01:51

Путин рассказал о данном после кризиса 2008 года рискованном обещании

РБК02:45

Путин назвал рискованным свое обещание 2008 года, что кризис 1998 года не повторится

ТАСС01:34
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Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
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Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем

Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

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В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
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Lenta.ru вчера в 19:24
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Следователи возбудили новое уголовное дело против владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

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Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

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Политика

Эрдоган ожидает перемирия в Идлибе сразу после встречи с Путиным

Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган выразил надежду на скорейшие результаты переговоров России и Турции — в частности, на то, что после встречи с Владимиром Путиным в сирийской провинции Идлиб распорядятся прекратить огонь.
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Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
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Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Трамп поддержал предложение о встрече «ядерной пятерки»

Дональд Трамп поддержал предложение России о встрече так называемой «ядерной пятерки» - глав России, Китая, США, Великобритании и Франции.
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Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
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Клуб 4-го дивизиона вышел в полуфинал Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Саарбрюккен» в серии пенальти обыграл дюссельдорфскую «Фортуну» и вышел в полуфинал.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

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«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
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РБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса

В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
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Российские автомобили оснастят системами оповещения о нарушении ПДД

Neva.Today вчера в 23:29
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