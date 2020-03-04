с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.

Финансы Рынок акций РФ вырос вместе с миром на фоне снижения ставки ФРС США Рынок акций РФ во вторник вырос вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне ослабления доллара после того, как Федрезерв США неожиданно снизил ставку на 0,5 процентного пункта, однако оптимизм инвесторов оставался слабым, поскольку такой шаг регулятора был расценен как признание серьезных проблем в экономике из-за коронавируса COVID-19.

Политика Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.

Общество Правительство временно запретило вывозить медизделия из России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.

Авто Koenigsegg представил высокопроизводительный гиперкар Gemera Шведская компания официально презентована новый четырехместный гиперкар Gemera и спорткар Jesko Absolute.

Общество МТС изменит формат своей розничной сети Весной 2020 года МТС начнет менять формат своей розничной сети — одной из крупнейших по продаже мобильных устройств в стране, рассказал РБК представитель оператора Алексей Меркутов.

Политика Названы сроки публикации обновленной Конституции Новый вариант Конституции после принятия поправок официально опубликуют в собрании законодательства России спустя полторы недели, сообщила замдиректора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина в беседе с РИА Новости.