Политика

ИзвестияИзвестияПутин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.
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Путин вспомнил, какое рискованное заявление сделал в 2008 году

URA.Ru02:52

Путин рассказал о данном после кризиса 2008 года рискованном обещании

РБК02:45

Путин назвал рискованным свое обещание, что кризис 1998 не повторится

РЕН ТВ01:40

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Известия02:00

Путин рассказал о рискованном обещании, которое дал в 2008 году

REGNUM01:51

Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года

Lenta.ru02:42

Путин назвал рискованным свое обещание 2008 года, что кризис 1998 года не повторится

ТАСС01:34
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
REGNUM 06:41
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan вчера в 09:03
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США блокировку «Северного потока-2»

Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Вести.Ru 05:25
Общество

Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Lenta.ru 07:04
Гаджеты

Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro

Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.
iXBT.com 02:21
Фигурное катание

На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру

Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 07:28
Биатлон

МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
RT на русском 03:13
Армия и оружие

СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины полковнику Фёдору Ярошевичу.
RT на русском 07:06
Космос

НАСА сообщило о приближении потенциально опасного астероида к Земле

Газета.Ru 07:10
Политика

В РПЦ считают, что «заходить внутрь семьи государство не должно»

«Заходить внутрь семьи государство не должно», — считает представитель Церкви.
Новый Калининград.Ru 06:34
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:52
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
ТАСС 05:04
Армия и оружие

Минобороны Турции заявило о гибели военного в Идлибе

Один турецкий военнослужащий погиб в сирийской провинции Идлиб, передаёт 3 марта NTV.
REGNUM вчера в 14:15
Политика

Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы

Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Коммерсантъ 07:00
Наука

Попугаи понимают основы теории вероятностей

News.ru вчера в 12:25
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.
Газета.Ru 03:20
Общество

ЦИК направит на голосование по Конституции 14,8 млрд рублей

Как сообщается, эта сумма составит около 14,8 млрд рублей. Голосование по поправкам в Конституции состоится 22 апреля 2020 года.
Московский Комсомолец 03:02
Здоровье

В России хотят ограничить рост цен на лекарства во время эпидемий

Согласно законопроекту, правительство получит право устанавливать цены на лекарства в период эпидемий.
URA.Ru вчера в 12:43
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Известия 06:23
Гаджеты

Появились изображения PlayStation 5 в новом дизайне

Публикации появились на ресурсах LetsGoDigital и Concept Creator. Новая PlayStation 5 имеет строгий дизайн в бело-черном исполнении.
МонаВиста 07:01
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Космос

NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей

Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.
Известия 06:00
Происшествия

В Ингушетии ликвидировали боевика

Член бандподполья ликвидирован в ходе спецоперации в селе Алкун Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС представитель администрации сельского поселения.
ТАСС 06:58
Происшествия

Заключенные устроили погром в колонии с экс-полковником Захарченко

Заключенные мордовской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, устроили погром в отряде.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ

Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Uznayvse.ru 01:21
Происшествия

Власти Египта отказались признать терактом крушение А321 над Синаем

Известия 05:39
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