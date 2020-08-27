Путин оценил текущий уровень цен на нефть

Лучше бы стоимость нефти была побольше текущих $46 за баррель, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24». Стенограмма интервью опубликована на сайте Кремля. «Лучше бы она была чуть побольше», — сказал российский лидер.