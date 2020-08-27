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Ведомости
Ведомости

Путин оценил текущий уровень цен на нефть

Лучше бы стоимость нефти была побольше текущих $46 за баррель, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24». Стенограмма интервью опубликована на сайте Кремля. «Лучше бы она была чуть побольше», — сказал российский лидер.В источнике
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Ведомости

Путин оценил текущий уровень цен на нефть

Ведомости08:51
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Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Экономика сегодня08:49
Lenta.ru

Путин захотел цены на нефть «чуть побольше»

Lenta.ru07:26
РБК

Путин оценил цену на нефть фразой «лучше бы была чуть побольше»

РБК08:01
RT на русском

Путин прокомментировал текущие цены на нефть

RT на русском07:48
Газета.Ru

Путин считает, что цены на нефть могли бы быть выше

Газета.Ru07:40
REGNUM

Путин: лучше бы цена на нефть была чуть побольше

REGNUM08:34

«Манчестер Сити» представил третий комплект игровой формы

Британский футбольный клуб "Манчестер Сити" выпустил третий комплект формы на новый сезон Создатели решили сделать две отсылки на музыкальное наследие Манчестера, а также акцент был сделан на индустрию, которая окружает город.
Честный рейтинг букмекеров06:23

Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой

Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
РИА Новости08:57

Евролига поддержала клубы НБА, устроившие бойкот из-за расизма в США

Полную поддержку команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игроков, которые начали бойкотировать матчи плей-офф из-за проблем расизма в США, предложили в Евролиге 27 августа, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна08:47