Армия и оружие

Военное делоВоенное делоВладимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет

На вопрос журналистов о начале новой холодной войны Путин ответил, что не хотел бы ее повторения. Он отметил, что у России есть перспективные и эксклюзивные виды вооружений, которых нет ни у кого в мире.
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Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны

РБК07:37

Путин оценил вероятность начала новой «холодной войны»

Газета.Ru07:53

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне из-за гонки вооружений

ТК Звезда05:43

Путин оценил возможность возвращения к обстановке холодной войны

RT на русском05:58

Гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит, заявил Путин

РИА Новости05:51

Путин надеется, что второй холодной войны не будет

ТАСС05:45

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Известия06:17
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:55, Вашингтон
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Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

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В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
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Армия и оружие

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.
RT на русском 11:39
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В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов

На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
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Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
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Мужчина с ножом напал на отдел полиции в Москве

В Зеленограде неизвестный с ножом попытался проникнуть в отдел ГИБДД. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Baza.
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В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

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Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»

Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
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США считают, что курды могут заключить соглашение с Дамаском и РФ

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Сборная России объявила состав на матч с Кипром

Сборная России по футболу определилась со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра.
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УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции

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Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

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МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
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