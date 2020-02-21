Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

с чего всё началось

К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы.

Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно. Тем не менее российский лидер отметил, что у него вызывают вопросы планы Киева по пересмотру Минских соглашений, передает ТАСС.

Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Политика Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Общество В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.

Политика Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.

Общество В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Общество ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.

Авто Россияне назвали автомобили своей мечты Каждый пятый опрошенный (20%) в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado.

Гаджеты Внешний SSD Team Group PD1000 оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Устройство размерами 107 x 40 x 10,9 мм весит 75 г. Оно оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen2, что позволяет получить скорости чтения и записи до 1000 МБ/с и 900 МБ/с соответственно.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Политика Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины "Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".

Общество Советскую норму о выдаче молока «за вредность» отменили в России Постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим на вредных производствах упразднено в РФ с 21 февраля.

Футбол Тарасов получил травму на тренировке «Рубина» Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.