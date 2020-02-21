Политика

ПрофильПрофильПутин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским

Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно. Тем не менее российский лидер отметил, что у него вызывают вопросы планы Киева по пересмотру Минских соглашений, передает ТАСС.
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Владимир Путин
К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы.
— Владимир ПутинИА Новороссия 05:42
с чего всё началось

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС01:52

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Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Коммерсантъ03:30

Путин оценил шансы «договориться о мире» с Зеленским

РБК02:49

Владимир Путин: Главное, чем торгуют власти Украины, это русофобия

Комсомольская правда01:48

Путин допустил, что Россия и Украина смогут договориться

URA.Ru02:23

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Известия02:05

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

ТАСС01:52

Путин рассказал о надежде на договоренность с Зеленским

Lenta.ru02:41
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Спорт

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ФАН вчера в 12:00
Политика

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Экономика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Гаджеты

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В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Газета DAILY вчера в 14:40
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

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Deita.ru вчера в 20:45
Политика

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BFM.ru 01:22
Общество

МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.
Российская газета 03:48
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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Общество

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Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Политика

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
RT на русском 07:00
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
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Происшествия

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На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Политика

Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа» с Зеленским

Lenta.ru 04:10
Общество

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Авто

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Российская газета 06:15
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
РИА Новости 06:12
Политика

Захарова оценила протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Деловое.ТВ 00:59
Общество

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Гаджеты

Внешний SSD Team Group PD1000 оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2

Устройство размерами 107 x 40 x 10,9 мм весит 75 г. Оно оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen2, что позволяет получить скорости чтения и записи до 1000 МБ/с и 900 МБ/с соответственно.
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Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

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Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Политика

Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Вестник Кавказа 05:27
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
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Общество

Советскую норму о выдаче молока «за вредность» отменили в России

Постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим на вредных производствах упразднено в РФ с 21 февраля.
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Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

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Общество

Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак

Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Российская газета вчера в 21:00
Наука

Ученые создали лучший тест на беременность для китов

В течение десятилетий ученые пытались определить беременность у самок этих млекопитающих только с помощью непосредственного наблюдения, а в последние годы начали использовать технику анализа гормонов в жире, образцы которого берутся с помощью дротика.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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