Политика
ПрофильПутин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским
Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно. Тем не менее российский лидер отметил, что у него вызывают вопросы планы Киева по пересмотру Минских соглашений, передает ТАСС.
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К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы.
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:52
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