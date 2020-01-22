Политика

РБКРБКПутин предостерег от экспериментов с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью об опасности экспериментов с формой правления. Глава государства отметил, что в России — с учетом ее особенностей — должна быть крепкая президентская власть.
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Путин: России нужна крепкая президентская власть

Газета.Ru06:04

Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

RT на русском05:59

Путин оценил возможность парламентского правления Россией

Московский Комсомолец05:59

Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

РБК05:56

Путин прокомментировал возможность смены формы правления в России

Lenta.ru05:52

Путин не считает целесообразным переход России к парламентской республике

ТАСС06:03

Путин поддержал идею перехода студентов-медиков на целевое обучение

РИА Новости05:57
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Политика

Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:48
Политика

Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск

Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
BFM.ru 04:40
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 05:42
Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:05
Футбол

Казанский «Рубин» усилился футболистом «Леха»

Вести.Ru 06:02
Происшествия

Борец Емельяненко арестован в Анапе на семь суток

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство.
REGNUM вчера в 13:37
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
Здоровье

Две новые поликлиники могут построить в Курске

Надеемся, что в те планы, которые будут утверждаться Минздравом, войдут проблемы и городского первичного звена – речь о строительстве поликлиники на Дериглазова, в микрорайоне Северный, и поликлиники в Северо-Западном микрорайоне.
Курская правда 05:54
Авто

Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается

Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Коммерсантъ FM вчера в 13:04
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Политика

Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
RT на русском 00:13
Футбол

Генеральный директор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Российская газета 06:07
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Армия и оружие

Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»

РИА Новости вчера в 20:26
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru 19 января в 14:11
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Культура

Ольга Любимова стала новым министром культуры России

Online47.ru вчера в 17:49
Происшествия

В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

РИА Новости 00:00
Происшествия

В Якутии 22 человека отравились в школе олимпийского резерва

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора республики, на стационарном лечении находится 20 пациентов.
Российская газета 02:55
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Армия и оружие

Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке

Газета.Ru вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Здоровье

После гибели нижегородца с редким заболеванием проводится проверка

Правительство Нижегородской области проведет служебную проверку после смерти 52-летнего жителя Сосновского района, который страдал от редкого генетического заболевания — патологии Фабри.
REGNUM вчера в 08:58
Здоровье

Власти Китая предупредили о возможности мутации нового коронавируса

Существует угроза дальнейшего распространения нового коронавируса из-за его возможных мутаций, сообщил замглавы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь на брифинге в Пекине.
Ридус 02:48
Политика

Стал известен состав нового правительства РФ

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
Пульс Хакасии вчера в 12:25
Происшествия

Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице

Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Вести.Ru 05:34
Хоккей

Морозов может стать новым президентом КХЛ

ProstoProSport 04:47
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Авто

Toyota отзывает миллионы бракованных автомобилей

Deita.ru вчера в 23:45
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