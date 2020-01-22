Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью об опасности экспериментов с формой правления. Глава государства отметил, что в России — с учетом ее особенностей — должна быть крепкая президентская власть.

Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Общество Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".

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