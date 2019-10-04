Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Политика Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.

Политика Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Армия и оружие СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Единоборства Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Армия и оружие В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж» Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

Политика Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык «Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.