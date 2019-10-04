Политика

Вести.RuВести.RuПутин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
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