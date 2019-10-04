Политика
Вести.RuПутин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
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Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Путин пошутил о журналистах, которых интересует только негатив
Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости.
Экономика
Минфин предложил составить список профессий для самозанятых
Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Хоккей
Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ
Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз
За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Политика
Трамп потребует от Конгресса США провести голосование по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в нижнюю палату американского Конгресса требование провести голосование по вопросу импичмента.
Хоккей
«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Северстали»
Хоккеисты «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Северсталь» из Череповца.
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Происшествия
Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей
Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Армия и оружие
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж»
Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.
Политика
Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык
«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.