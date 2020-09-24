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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина. По его словам, в России сейчас ситуация с коронавирусом получше, чем в других странах, где снова вводят ограничения из-за эпидемии.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
 господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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Коммерсантъ

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

Коммерсантъ07:44
Lenta.ru

Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru07:19
РБК

Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

РБК07:36
RT на русском

Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России

RT на русском07:28
ТАСС

Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса

ТАСС07:36
РИА Новости

Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса

РИА Новости07:34
Интерфакс

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