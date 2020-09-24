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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина. По его словам, в России сейчас ситуация с коронавирусом получше, чем в других странах, где снова вводят ограничения из-за эпидемии.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
 господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъвчера в 07:44
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Коммерсантъ

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 07:44
ТАСС

Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса

ТАССвчера в 07:36
РИА Новости

Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 07:34
RT на русском

Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России

RT на русскомвчера в 07:28
Lenta.ru

Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 07:19
РБК

Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

РБКвчера в 07:36
Интерфакс

Путин не хотел бы возвращаться к COVID-ограничениям, что были весной

Интерфаксвчера в 07:33

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН
RT на русскомвчера в 12:33
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Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53

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В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Российская газетавчера в 14:45
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Российская газета19:11

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MedikForum.ruвчера в 14:30
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