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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина. По его словам, в России сейчас ситуация с коронавирусом получше, чем в других странах, где снова вводят ограничения из-за эпидемии.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
 господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъвчера в 07:44
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Коммерсантъ

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 07:44
ТАСС

Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса

ТАССвчера в 07:36
Интерфакс

Путин не хотел бы возвращаться к COVID-ограничениям, что были весной

Интерфаксвчера в 07:33
RT на русском

Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России

RT на русскомвчера в 07:28
Lenta.ru

Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 07:19
РИА Новости

Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса

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РБК

Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

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