Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
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Президент Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина. По его словам, в России сейчас ситуация с коронавирусом получше, чем в других странах, где снова вводят ограничения из-за эпидемии.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
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