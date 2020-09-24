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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина. По его словам, в России сейчас ситуация с коронавирусом получше, чем в других странах, где снова вводят ограничения из-за эпидемии.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
 господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъвчера в 07:44
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Комсомольская правда

Путин: «Не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса»

Комсомольская правда22:00
Газета.Ru

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 11:27
РИА Новости

Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 07:34
РБК

Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

РБКвчера в 07:36
RT на русском

Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России

RT на русскомвчера в 07:28
ТАСС

Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса

ТАССвчера в 07:36
Интерфакс

Путин не хотел бы возвращаться к COVID-ограничениям, что были весной

Интерфаксвчера в 07:33

Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Planet Todayвчера в 11:49
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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По мнению главы МИД РФ, относительно вопроса «Северного потока-2» США «ежедневно пытается унизить ЕС» Во время пресс-конференции Сергей Лавров выразил свое личное мнение, согласно которому строительство газопровода для Германии теперь является делом чести.
Центральная Служба Новостей19:15
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В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

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Коммерсантъвчера в 12:58
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Новая линейка AMD Ryzen 5000U может включать старые процессоры

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iXBT.comвчера в 04:05

Суд в Иркутске заключил сбежавших «Бонни и Клайда» под стражу

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REGNUM23:02

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

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РБК23:00

Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики коронавируса

Научное сообщество пока не знает множество характеристик коронавируса нового типа, заявил главврач московской ГКБ №71 им. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
Rambler News Service22 сентября в 07:01
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