Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом глава государства рассказал в четверг, 24 сентября, в ходе онлайн-встречи с избранными губернаторами.

С чего всё началось «Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами. Коммерсантъ вчера в 07:44