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Известия

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом глава государства рассказал в четверг, 24 сентября, в ходе онлайн-встречи с избранными губернаторами.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
 господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъвчера в 07:44
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Комсомольская правда

Путин: «Не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса»

Комсомольская правда22:00
Коммерсантъ

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 07:44
РИА Новости

Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 07:34
РБК

Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

РБКвчера в 07:36
RT на русском

Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России

RT на русскомвчера в 07:28
ТАСС

Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса

ТАССвчера в 07:36
Интерфакс

Путин не хотел бы возвращаться к COVID-ограничениям, что были весной

Интерфаксвчера в 07:33

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