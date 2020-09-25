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Известия

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом глава государства рассказал в четверг, 24 сентября, в ходе онлайн-встречи с избранными губернаторами.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
 господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъвчера в 07:44
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Комсомольская правда

Путин: «Не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса»

Комсомольская правда22:00
РИА Новости

Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 07:34
ТАСС

Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса

ТАССвчера в 07:36
РБК

Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

РБКвчера в 07:36
RT на русском

Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России

RT на русскомвчера в 07:28
Газета.Ru

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 11:27
Интерфакс

Путин не хотел бы возвращаться к COVID-ограничениям, что были весной

Интерфаксвчера в 07:33

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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У меня грипп, коронавирус или простое ОРВИ? Врачи рассказали, как различить симптомы

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НГС.Кемерово21:00

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Российская газетавчера в 14:01
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Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

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ТАСС23 сентября в 08:40
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РИА Новостивчера в 21:27
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Лезги газетвчера в 05:31
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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

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