Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о нежелании снова вводить в России ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом глава государства рассказал в четверг, 24 сентября, в ходе онлайн-встречи с избранными губернаторами.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
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