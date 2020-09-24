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BFM.ru
BFM.ru

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения к ограничительным мерам весны этого года по COVID-19.В источнике
С чего всё началось
«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал
 господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
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