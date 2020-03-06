Политика
Газета.RuПутин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.
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Общество
За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Экономика
Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Выходи в прокат намечен на 14 мая. Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель
Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Армия и оружие
Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»
Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сообщил, что целью учений «Defender Europe 2020» на территории Европы является попытка призвать Россию «изменить ее плохое поведение».
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Нове-Место стартует мужской спринт
В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в третьем матче серии
6 марта состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Сибирью».
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Технологии
Apple и Google начали скрывать информацию о коронавирусе
Apple заметила, что все приложения из App Store на тему вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, должны быть представлены государственными компаниями или официальными организациями здравоохранения, а остальную информацию корпорация скроет от пользователей.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на ЮЧМ с личным рекордом
Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Наука
Тревожность и фобии оказались характерны для большинства собак
Тревожность оказалась характерна для большинства собак, поведенческие проблемы, связанные с тревожностью, характерны для большинства домашних собак независимо от породы.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Космос
В океанах радиоактивных планет может водиться жизнь. Исследование Гарвардского университета
Новое исследование Манасви Лингама и Аби Леба из Гарвардского университета увеличивает шансы на обнаружение инопланетной жизни.
Общество
Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет
Армия и оружие
Сирийские военные отбили захваченный террористами танк Т-90
Сирийская арабская армия вернула себе танк Т-90, ранее захваченный протурецкими боевиками.
Экономика
Цена на золото достигла максимума за последние семь лет
Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.
Происшествия
В Туле оставленная в магазине девочка попала в реанимацию
Сегодня в одном из тульских магазинов по проспекту Ленина женщина оставила девочку.
Биатлон
Родченков подтвердил подлинность своих подписей на показаниях в суде
Международный спортивный арбитражный суд (CAS) получил от представителей бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова нотариально заверенное заявление о том, что его подпись под документами, представленными МОК в качестве доказательств допинговых нарушений российских спортсменов, является подлинной.
Наука
Выявлены изменения в клинических симптомах коронавируса
Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах людей, зараженных коронавирусом COVID-19 в разные периоды.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Политика
Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.