Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.

Общество В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

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Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Политика Путин пошутил в ответ на фразу о его «большом доме» Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иваново отшутился в ответ на фразу о том, что живет "в большом доме в Москве".

Политика Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.

Общество Петербургский экономический форум не состоится из-за коронавируса Как писал NEWS.ru, эксперты опасаются, что если эпидемия продолжится, то экономике Китая понадобится меньше сырья, одним из главных поставщиков которого для своего соседа остаётся Россия.

Футбол Итальянские арбитры отстранены от матчей еврокубков из-за коронавируса Итальянские арбитры по решению УЕФА отстранены от работы на ближайших матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, информирует Tuttomercatoweb.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Общество Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за рубеж валюту В пояснительной записке к законопроекту Минфин указывает, что международные договоры позволяют России добиваться конфискации денежных средств, незаконно выведенных за рубеж.

Здоровье В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.