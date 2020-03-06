Политика

Газета.RuГазета.RuПутин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.
Читать в источнике
Комментировать613

Подробнее о событии

Путин объяснил, почему неприемлемы «схемы» для продления властных полномочий

ТАСС09:29

Путин заявил, что России требуется сменяемость власти

Газета.Ru11:50

Путин оценил возможность стать во главе Госсовета

РБК10:42

Путин прокомментировал возможность возглавить Госсовет

Дождь11:23

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

РИА Новости09:25

Путин в Иваново встретил невесту и пустился в откровения

Московский Комсомолец09:59

Путин заявил, что воспринимает работу на посту президента как судьбу

РЕН ТВ08:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Здоровье

Детям коронавирус угрожает так же, как и взрослым

Дети имеют такой же риск заражения коронавирусом COVID-19, как и взрослые.
MedikForum.ru 06:24
Общество

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Ведомости 12:06
Политика

Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Lenta.ru 10:24
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Энергетика

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Коммерсантъ 11:50
Авто

Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80

На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.
Tvoe-avto.com 10:56
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Общество

«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева

Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
РИА Новости 06:41
Общество

Супруга Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Газета.Ru 12:05
Хоккей

«Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 10:54
Общество

Собчак заявила о замалчивании реальной статистики по коронавирусу в России

Телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:17
Политика

Путин пошутил в ответ на фразу о его «большом доме»

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иваново отшутился в ответ на фразу о том, что живет "в большом доме в Москве".
РИА Новости 10:23
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости вчера в 13:08
Здоровье

Вести с фронтов. Коронавирус наступает на Вифлеем

Каждого вернувшегося из Италии гражданина чешские власти обязали самоизолироваться на 14 дней.
Вести.Ru 12:35
Общество

Петербургский экономический форум не состоится из-за коронавируса

Как писал NEWS.ru, эксперты опасаются, что если эпидемия продолжится, то экономике Китая понадобится меньше сырья, одним из главных поставщиков которого для своего соседа остаётся Россия.
News.ru вчера в 12:46
Общество

Гидрометцентр: Холодные зимы еще вернутся в Россию

Ранее сообщалось, что в России стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы.
Kazanfirst.ru 01:03
Футбол

Итальянские арбитры отстранены от матчей еврокубков из-за коронавируса

Итальянские арбитры по решению УЕФА отстранены от работы на ближайших матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, информирует Tuttomercatoweb.
Спорт-Экспресс 11:55
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за рубеж валюту

В пояснительной записке к законопроекту Минфин указывает, что международные договоры позволяют России добиваться конфискации денежных средств, незаконно выведенных за рубеж.
Российская газета 03:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Общество

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Интерфакс 11:38
Авто

В марте дилеры начнут ставить авто на учет

Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Tvoe-avto.com 11:57
Футбол

Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП

Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
Газета.Ru 08:34
Музыка

В сети появился ролик с кусочком песни Little big для Евровидения

В сети появился ролик с кусочком песни в исполнении Little big.
Южный Федеральный 04:55
Общество

Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса

В субботу, 7 марта, вступят в силу ограничения на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения в Донбассе.
Украина.ру 11:40
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Подмосковье Сегодня 04 марта в 13:45
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное