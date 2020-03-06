Политика
Газета.RuПутин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.
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Здоровье
Детям коронавирус угрожает так же, как и взрослым
Дети имеют такой же риск заражения коронавирусом COVID-19, как и взрослые.
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Политика
Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Энергетика
Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи
Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Авто
Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80
На рынке США кроссовер Genesis GV80 появится в 10 версиях по цене от 48 900 долларов или около 3,3 млн рублей.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Общество
«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева
Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
Хоккей
«Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Собчак заявила о замалчивании реальной статистики по коронавирусу в России
Телеведущая Ксения Собчак считает, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом SARS-CoV-2.
Политика
Путин пошутил в ответ на фразу о его «большом доме»
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иваново отшутился в ответ на фразу о том, что живет "в большом доме в Москве".
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Здоровье
Вести с фронтов. Коронавирус наступает на Вифлеем
Каждого вернувшегося из Италии гражданина чешские власти обязали самоизолироваться на 14 дней.
Общество
Петербургский экономический форум не состоится из-за коронавируса
Как писал NEWS.ru, эксперты опасаются, что если эпидемия продолжится, то экономике Китая понадобится меньше сырья, одним из главных поставщиков которого для своего соседа остаётся Россия.
Общество
Гидрометцентр: Холодные зимы еще вернутся в Россию
Ранее сообщалось, что в России стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы.
Футбол
Итальянские арбитры отстранены от матчей еврокубков из-за коронавируса
Итальянские арбитры по решению УЕФА отстранены от работы на ближайших матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, информирует Tuttomercatoweb.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную за рубеж валюту
В пояснительной записке к законопроекту Минфин указывает, что международные договоры позволяют России добиваться конфискации денежных средств, незаконно выведенных за рубеж.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Здоровье
В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса
В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Общество
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Авто
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Футбол
Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
Музыка
В сети появился ролик с кусочком песни Little big для Евровидения
В сети появился ролик с кусочком песни в исполнении Little big.
Общество
Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса
В субботу, 7 марта, вступят в силу ограничения на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения в Донбассе.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.