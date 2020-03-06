Политика

Газета.RuГазета.RuПутин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.
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Путин прокомментировал возможность возглавить Госсовет

Дождь11:23

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

РИА Новости09:25

Путин оценил возможность стать во главе Госсовета

РБК10:42

Путин объяснил, почему неприемлемы «схемы» для продления властных полномочий

ТАСС09:29

Владимир Путин заявил, что России сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти

Эхо Москвы14:00

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Газета.Ru09:17

Путин в Иваново встретил невесту и пустился в откровения

Московский Комсомолец09:59
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 11:48
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Армия и оружие

Минобороны показало видео боевой стрельбы штурмовиков Су-25СМ3

Военное обозрение 05:17
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

В России снижен возраст для выхода на негосударственную пенсию.
ToDay News Ufa 02:11
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
МК-Спорт вчера в 05:23
Общество

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
ТАСС 09:34
Хоккей

Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление «Торпедо» в овертайме

В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
Вести.Ru 13:48
Армия и оружие

Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар

Разработкой занимаются представители технополиса "Эра". Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар (РЛС).
Piter.tv вчера в 07:24
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
РБК 13:44
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Музыка

Little Big представит Россию на Евровидении-2020

ToDay News Ufa 01:45
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости 12:10
Общество

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
РБК 09:10
Общество

Благотворительные фонды раскритиковали поправку к Конституции о детях

Сразу 27 благотворительных и общественных фондов обратились к Совету по правам человека при президенте с просьбой отредактировать поправку к Конституции о детях и попечительстве.
Ридус 13:45
Политика

Путин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом

REGNUM 12:59
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru вчера в 06:05
Авто

В России уже появился внедорожник Haval H5

Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Тарантас Ньюс вчера в 00:53
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя

Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.
Sobytiya.news 07:44
Политика

Глава Росавиации назначен первым замминистра транспорта РФ

Глава Росавиации Александр Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Интерфакс 13:54
Кино

В Челябинске прошел пикет против мультфильма с ЛГБТ-персонажем

В Челябинске сегодня, 6 марта, прошел пикет против выхода в прокат американского мультфильма «Вперед», ставшего скандально известным из-за наличия в нем ЛГБТ-персонажа.
Челябинск Сегодня 04:58
Общество

Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Ведомости 10:05
Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место

Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Газета.Ru 12:54
Политика

Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела

"Россия получила все, что хотела" Немецкое радио Deutschlandfunk сообщает, что российская сторона по итогам переговоров добилась всех желаемых целей.
РИА Новости 12:30
Армия и оружие

Сирийские военные отбили захваченный террористами танк Т-90

Сирийская арабская армия вернула себе танк Т-90, ранее захваченный протурецкими боевиками.
iReactor вчера в 07:16
Общество

Жена Михаила Ефремова прокомментировала его дебош в аэропорту

Газета.Ru 13:47
Игры

Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса

Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
Игромания.ру 10:19
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