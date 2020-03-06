Политика
Газета.RuПутин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.
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Футбол
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры
В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».
Происшествия
Итальянский судья погиб под поездом, убегая от полиции
Нарушитель выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий поезд. Полиция не исключает, что мужчина мог преднамеренно прыгнуть под состав.
Общество
Facebook закрыл офисы в Лондоне из-за коронавируса
Три офиса компаниии Facebook в которых работает более трёх тысяч человек, временно закрыты после обнаружения коронавируса нового типа COVID-2019 у одного из сотрудников.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Политика
Эрдоган сделал заявление о российских С-400 и американских Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил сроки введения в эксплуатацию российских комплексов С-400 и прояснил ситуацию насчет американских Patriot.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Кино
Disney займется съемками приквела «Красавица и чудовище»
Биатлон
Хованцев уверен, что результат Логинова в Нове-Место не связан с его физической формой
Напомним, результат спринтерской гонки в Нове-Место стал для Логинова худшим за два последних года.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Происшествия
Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру
Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Наука
Ученые приняли официальное название нового коронавируса
Как пишет RT, новый штамм коронавирусов был признан ближайшим родственником SARS-CoV, который стал причиной эпидемии атипичной пневмонии в 2002—2003 годах.
Армия и оружие
В Луганской области на мине подорвалась БМП ВСУ
Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Культура
HBO выпустит сериал по мотивам игры «The Last of Us»
Американский канал HBO выпустит новый телевизионный сериал по компьютерной видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщило издание «Variety».
Финансы
Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Шоу-бизнес
Сын Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»
Известная российская певица Полина Гагарина официально может исполнять песню «Кукушка», которую написал лидер группы «Кино» Виктор Цой.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.