Политика

Газета.RuГазета.RuПутин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.
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Путин прокомментировал возможность возглавить Госсовет

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Путин оценил возможность стать во главе Госсовета

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Путин заявил, что России требуется сменяемость власти

Газета.Ru11:50
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«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры

В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».
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Итальянский судья погиб под поездом, убегая от полиции

Нарушитель выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий поезд. Полиция не исключает, что мужчина мог преднамеренно прыгнуть под состав.
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Facebook закрыл офисы в Лондоне из-за коронавируса

Три офиса компаниии Facebook в которых работает более трёх тысяч человек, временно закрыты после обнаружения коронавируса нового типа COVID-2019 у одного из сотрудников.
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Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

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Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 13:24
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Эрдоган сделал заявление о российских С-400 и американских Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил сроки введения в эксплуатацию российских комплексов С-400 и прояснил ситуацию насчет американских Patriot.
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Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Появились видео со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»

News.ru 03:36
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Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
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Disney займется съемками приквела «Красавица и чудовище»

Слово и Дело 17:01
Биатлон

Хованцев уверен, что результат Логинова в Нове-Место не связан с его физической формой

Напомним, результат спринтерской гонки в Нове-Место стал для Логинова худшим за два последних года.
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Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

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Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру

Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Известия 14:36
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 04 марта в 12:39
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:56
Наука

Ученые приняли официальное название нового коронавируса

Как пишет RT, новый штамм коронавирусов был признан ближайшим родственником SARS-CoV, который стал причиной эпидемии атипичной пневмонии в 2002—2003 годах.
Ньюс-НН 03 марта в 11:44
Армия и оружие

В Луганской области на мине подорвалась БМП ВСУ

Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.
Новостной фронт 07:38
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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Культура

HBO выпустит сериал по мотивам игры «The Last of Us»

Американский канал HBO выпустит новый телевизионный сериал по компьютерной видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщило издание «Variety».
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Финансы

Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей.
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Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

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Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ 08:28
Общество

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Сын Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»

Известная российская певица Полина Гагарина официально может исполнять песню «Кукушка», которую написал лидер группы «Кино» Виктор Цой.
Мойка78 10:27
Общество

В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Известия 13:29
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 11:48
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
РБК 12:01
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Ридус вчера в 16:38
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ 15:34
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