Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.

Общество Facebook закрыл офисы в Лондоне из-за коронавируса Три офиса компаниии Facebook в которых работает более трёх тысяч человек, временно закрыты после обнаружения коронавируса нового типа COVID-2019 у одного из сотрудников.

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Политика Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.

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