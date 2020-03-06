Политика
Газета.RuПутин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.
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Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Россией по сирийскому Идлибу имеет важное значение по нескольким направлениям.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Общество
В России изменили процедуру прохождения техосмотра
Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Общество
Систему оплаты больничных листов и декретных отпусков изменят в России
Кардинальную реформу системы оплаты больничных, декретных и очередных отпусков готовят в России, сообщает газета «Известия».
Здоровье
Депздрав рекомендовал не терпеть храп партнера и его отправить к врачу
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли почти 50 человек
Число жертв коронавируса в Италии за последние сутки составило 49, достигнув в общей сложности 197.
Игры
Авторы Amnesia анонсировали продолжение хоррора
Шоу-бизнес
Российская певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой
Как сообщают СМИ, участница концерта Анастасия Вишневская в ходе выступления оступилась и упала со сцены - прямо в оркестровую яму.
Общество
Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.
Экономика
«Магнит» опроверг слухи о своем переезде из Краснодара в Москву
В федеральных СМИ 6 марта появилась информация о том, что владельцы розничной сети супермаркетов «Магнит» рассматривают возможность открыть крупный офис в Москве, ближе к основному акционеру ритейлера – группе ВТБ.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ
Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Шоу-бизнес
Манукян платит за ужин с Бузовой по 80 тысяч
Давид Манукян в YouTube-шоу «Алена, блин!» поделился самым сокровенным и рассказал, как он покорял сердце Ольги Бузовой.
Армия и оружие
В калининградском Параде Победы примет участие авиация Балтфлота
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с началом подготовки Балтфлота к 75-летию Великой Победы.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Экономика
Борисов предложил расчистить рынок для российских производителей
"Введение обязанности осуществлять определенный объем закупок российских товаров позволит на постоянной основе ориентировать деятельность заказчиков на преимущественную закупку отечественной продукции, что положительным образом будет влиять на темпы роста потребления высокотехнологичной российской продукции", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.
Автоспорт
Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
Политика
Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране, его твиты не помогают успокоить население страны, считают американские эксперты.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Общество
У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак
Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии».
Политика
Русский стал единственным государственным языком ДНР
Русский стал единственным государственным языком Донецкой народной республики.