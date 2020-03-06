Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости". По словам Путина, его назначение главой Госсовета создаст в стране ситуацию двоевластия, которая окажется губительной для России.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

Общество В России изменили процедуру прохождения техосмотра Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.

Общество Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.

Общество Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.

Экономика «Магнит» опроверг слухи о своем переезде из Краснодара в Москву В федеральных СМИ 6 марта появилась информация о том, что владельцы розничной сети супермаркетов «Магнит» рассматривают возможность открыть крупный офис в Москве, ближе к основному акционеру ритейлера – группе ВТБ.

Политика МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.

Общество Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве.

Экономика Борисов предложил расчистить рынок для российских производителей "Введение обязанности осуществлять определенный объем закупок российских товаров позволит на постоянной основе ориентировать деятельность заказчиков на преимущественную закупку отечественной продукции, что положительным образом будет влиять на темпы роста потребления высокотехнологичной российской продукции", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Политика Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу Президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране, его твиты не помогают успокоить население страны, считают американские эксперты.