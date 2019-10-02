Политика

Neva.TodayNeva.TodayПутин критично высказался о выступлении Греты Тунберг

Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, он не разделяет "общих восторгов" по поводу выступления Тунберг.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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