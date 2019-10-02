Политика
Газета.RuПутин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА "Новости". Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи.
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Путин пообещал «вмешаться» в американские выборы: «Только никому не говорите»
Московский Комсомолец02 октября в 11:25
Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет
Телеканал 360°02 октября в 08:28
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Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самыми больными пенсионерами
По данным ведомства, чаще всего пожилые люди болеют в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085).
Мир новостей вчера в 04:13
Политика
Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ООН из США
Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в Вену или Женеву из-за невыдачи виз трети российской делегации.
ТАСС вчера в 18:34
Общество
Доходы среднего класса в России продолжают падать
Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.
Коммерсантъ 01:11
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 02 октября в 08:34
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости вчера в 05:45
Футбол
ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы
Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
ТК Звезда вчера в 14:59
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Кино
«Джокер» вышел в прокат в кинотеатрах Калининграда
Калининград 24 вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru вчера в 14:47
Политика
Пушков оценил реакцию США на шутку Путина о вмешательстве в выборы
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил реакцию США на шутку президента России Владимира Путина о вмешательстве в выборы.
Rambler News Service вчера в 06:07
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Происшествия
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
Известия 00:29
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
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Гаджеты
AMD серьезно усовершенствует процессоры Ryzen — они получат более 100 улучшений
AMD собирается сделать и без того хорошие (и очень популярные) процессоры Ryzen еще лучше: по словам директора по маркетингу MSI Эрик ван Бёрдена (Eric van Beurden), компания собирается внести более 100 улучшений в микрокод этих CPU.
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Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Космос
Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике
РЕН ТВ вчера в 21:21