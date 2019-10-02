Политика

Neva.TodayNeva.TodayПутин критично высказался о выступлении Греты Тунберг

Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, он не разделяет "общих восторгов" по поводу выступления Тунберг.
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Достойно осуждения: Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН

РЕН ТВвчера в 20:14

Что произошло за день: среда, 2 октября

Интерфаксвчера в 13:30

Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступлений Греты Тунберг

ТАССвчера в 09:15

Путин пообещал «вмешаться» в американские выборы: «Только никому не говорите»

Московский Комсомолецвчера в 11:25

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

РИА Новостивчера в 08:49

Путин признался, что не разделяет восторгов от выступления Греты Тунберг

Life.ruвчера в 08:32

Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

Телеканал 360°вчера в 08:28
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Спорт

IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019

RT на русском 15:22
Культура

Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Происшествия

Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым

Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
REGNUM 21:38
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

РИА Новости 18:42
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Здоровье

Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.
Твой Континент 07:43
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Футбол

Дмитрий Комбаров объяснил, почему ушел из «Спартака» вслед за Глушаковым

РИА Новости 07:45
Политика

На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»

В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru 15:31
Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Шоу-бизнес

«Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте

Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 09:36
Политика

Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме

Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна вчера в 15:05
Здоровье

Минздрав назвал регионы с самыми больными пенсионерами

По данным ведомства, чаще всего пожилые люди болеют в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085).
Мир новостей 04:13
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen PRO 3000 поступили в продажу

AMD объявила о поступлении в продажу новой линейки процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии, а также процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon Vega Graphics и AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega для настольных ПК.
IT-World вчера в 04:18
Политика

На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов

На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК 21:18
Здоровье

Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении

30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 09:18
Политика

Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru 21:08
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Политика

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Космос

Ученые Самарского политеха спекают лунный грунт в микроволновке

НИА Самара вчера в 06:03
Происшествия

В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика

РБК 03:18
Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Шоу-бизнес

Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики

Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
Телепрограмма вчера в 11:31
Общество

Электронный документ заменил бумажный СНИЛС

Стандартные зелёные бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, их заменил электронный документ.
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Финансы

На рубле поставили «крест смерти»

Аналитики Rabobank подчеркивают, что в настоящее время «крест смерти» также сформирован курсом рубля к доллару.
Московский Комсомолец 11:21
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
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