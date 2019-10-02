Политика
Газета.RuПутин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА "Новости". Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи.
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Путин пообещал «вмешаться» в американские выборы: «Только никому не говорите»
Московский Комсомолец02 октября в 11:25
Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет
Телеканал 360°02 октября в 08:28
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Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Политика
Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае
Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ.
ТАСС вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 02 октября в 09:34
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
Футбол
«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
Чемпионат вчера в 07:57
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
21 октября в «Ленкоме» должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул», посвященный 75-летию артиста и годовщине его смерти.
Вечерний курьер 02:49
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Политика
Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб
Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.
Народные новости 00:01
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело вчера в 17:00
Происшествия
Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов
Представитель банка сообщил журналистам, что Сбербанк не подтверждает и считает некорректной информацию об утечке данных 60 млн клиентов, так как за все время банк выпустил меньше карт — около 40 млн.
РБК вчера в 11:07
Политика
Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Происшествия
Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Наука
Математики нашли золото
Naked Science 27 сентября в 20:02
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Виннипег» в НХЛ, Панарин набрал два очка
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два очка (1 + 1). Его соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.
RT на русском 02:19
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Технологии
В России упростят оплату покупок в Интернете
Национальная система платежных карт упростит оплату покупок в Интернете с мобильных устройств через систему быстрых платежей.
UfaTime.ru 02:25
Космос
Американцы создали GPS нового поколения
Телеканал 360° 01 октября в 19:17
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Интернет
Facebook запустила мессенджер для близких друзей из Instagram
Коммерсантъ вчера в 17:22
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.
РИА Новости вчера в 19:55