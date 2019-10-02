Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА "Новости". Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.

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