Политика

Газета.RuГазета.RuПутин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА "Новости". Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи.
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Достойно осуждения: Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН

РЕН ТВ02 октября в 20:14

Что произошло за день: среда, 2 октября

Интерфакс02 октября в 13:30

Путин признался, что не разделяет восторгов от выступления Греты Тунберг

Life.ru02 октября в 08:32

Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступлений Греты Тунберг

ТАСС02 октября в 09:15

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

РИА Новости02 октября в 08:49

Путин пообещал «вмешаться» в американские выборы: «Только никому не говорите»

Московский Комсомолец02 октября в 11:25

Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

Телеканал 360°02 октября в 08:28
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Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

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Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Шоу-бизнес

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