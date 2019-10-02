Политика
Газета.RuПутин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА "Новости". Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи.
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Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия
Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены
Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.
Газета.Ru 07:04
Политика
Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Авто
Kia обновила комплектации седана Cerato
Корейская компания Kia начала продажи в России компактного седана Cerato в обновленных комплектациях.
Известия вчера в 07:30
Кино
Опубликован первый трейлер «Хищных птиц» с Харли Квинн
Американская кинокомпания Warner Brothers Pictures опубликовала первый трейлер нового фильма «Хищные птицы», главной героиней в котором является Харли Квинн.
iReactor вчера в 14:20
Здоровье
Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений
Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.
РБК 10:28
Авто
Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России
Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
Новые автомобили вчера в 04:23
Культура
Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы
Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы Стоит отметить, что на мероприятии Регина Тодоренко появилась без своего мужа Влада Топалова.
Вокруг ТВ 07:10
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика
Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова
Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.
REGNUM 09:51
Политика
Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»
Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
Известия 09:45
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Интернет
В Google Maps появился режим инкогнито
На устройствах Android режим инкогнито начнет работать в ближайшие недели, впоследствии он также появится на устройствах iOS.
Коммерсантъ 08:08
Политика
В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Экономика
Индексы ушли в минус. Страх перед рецессией увел акции вниз
Сильное снижение фьючерсов на все ведущие фондовые индексы США перед открытием торгов в Нью-Йорке указывает на то, что индексы откроют сессию в значительном минусе.
РБК 09:21
Футбол
«Зенит» пропустил 7 голов от «Бенфики» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА встречались молодежные составы «Зенита» и «Бенфики».
Евро-футбол.ру 09:05
Кино
Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена
Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году
Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.
ТАСС 30 сентября в 09:58
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
За огромный автомобиль с пробегом в 120 километров, который находится в Москве, просят 55 миллионов рублей.
Журнал Авто.ру 06:46
Политика
Говорить о снятии санкций с России рано, заявила Меркель
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
РИА Новости 10:19
Политика
Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма
В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00