Политика

Реальное времяРеальное времяПутин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг. В ходе выступления Тунберг раскритиковала правительства различных стран мира за пассивность в борьбе с глобальным потеплением.
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Что произошло за день: среда, 2 октября

Интерфакс13:30

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

РИА Новости08:49

Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступлений Греты Тунберг

ТАСС09:15

Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

Rambler News Service08:56

Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

РБК09:51

Путин признался, что не разделяет восторгов от выступления Греты Тунберг

Life.ru08:32

Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

Телеканал 360°08:28
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Политика

Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый

Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства.
РБК 05:29
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Культура

Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу»

Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
РИА Новости 14:15
Политика

Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Политика

Путин ответил на претензии журналистки из Грузии

Вечерний курьер вчера в 09:45
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США

Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».
RT на русском 08:19
Политика

Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера»

ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».
Ореанда-Новости вчера в 11:49
Общество

Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия

Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.
Амур.инфо 11:15
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Политика

Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Футбол

«Барселона» вырвала победу у «Интера» благодаря дублю Суареса

Каталонская "Барселона" обыграла миланский "Интер" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:06
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Политика

Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз делегатам из России

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:03
Космос

В США завершена разработка системы GPS нового поколения

Известия вчера в 15:57
Спорт

Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Экономика

«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Недвижимость

Минвостокразвития определило правила выдачи льготной ипотеки в ДФО

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разработало механизм выдачи льготной ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке.
News.ru 10:54
Политика

Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа

Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
Гаджеты

Microsoft представила беспроводные наушники Surface Earbuds

MobiDevices 12:54
Футбол

«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3

«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 16:49
Общество

Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Энергетика

«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Общество

В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП

ТАСС 08:42
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Игры

Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android

News.ru вчера в 02:29
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Гаджеты

Samsung закрывает в Китае последний завод по выпуску смартфонов

Samsung уже закрывает в Китае последний завод по выпуску смартфонов, расположенный в Хойчжоу.
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Экономика

РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Экономика

Россиянам объяснили, зачем повысили пенсионный возраст

Россиянам объяснили смысл повышения пенсионного возраста в России.
AmurMedia.ru вчера в 07:15
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента. Она стала регулярно сидеть возле шведского парламента с плакатом с надписью «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с парижским соглашением по климату. Её действия дали пример молодым людям в других странах для проведения подобных демонстраций, которые называются «школьные забастовки за климат» или «пятницы за будущее».
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