Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг. В ходе выступления Тунберг раскритиковала правительства различных стран мира за пассивность в борьбе с глобальным потеплением.

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

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