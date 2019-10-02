Политика
Реальное времяПутин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг. В ходе выступления Тунберг раскритиковала правительства различных стран мира за пассивность в борьбе с глобальным потеплением.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Политика
Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый
Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства.
РБК 05:29
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу»
Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
РИА Новости 14:15
Политика
Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Политика
Путин ответил на претензии журналистки из Грузии
Вечерний курьер вчера в 09:45
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США
Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».
RT на русском 08:19
Политика
Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера»
ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».
Ореанда-Новости вчера в 11:49
Общество
Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия
Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.
Амур.инфо 11:15
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru 12:42
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Интера» благодаря дублю Суареса
Каталонская "Барселона" обыграла миланский "Интер" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:06
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Политика
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз делегатам из России
Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:03
Космос
В США завершена разработка системы GPS нового поколения
Известия вчера в 15:57
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Недвижимость
Минвостокразвития определило правила выдачи льготной ипотеки в ДФО
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разработало механизм выдачи льготной ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке.
News.ru 10:54
Политика
Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
Гаджеты
Microsoft представила беспроводные наушники Surface Earbuds
MobiDevices 12:54
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 16:49
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
News.ru вчера в 02:29
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Гаджеты
Samsung закрывает в Китае последний завод по выпуску смартфонов
Samsung уже закрывает в Китае последний завод по выпуску смартфонов, расположенный в Хойчжоу.
Astera 14:30
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Экономика
Россиянам объяснили, зачем повысили пенсионный возраст
Россиянам объяснили смысл повышения пенсионного возраста в России.
AmurMedia.ru вчера в 07:15