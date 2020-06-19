Политика

Вести.RuВести.RuПутин оценил заявления Зеленского

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. Об этом президент РФ Владимир путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
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Владимир Путин
Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны.
— Владимир ПутинТАСС 18 июня в 14:00

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