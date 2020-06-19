Политика
Вести.RuПутин оценил заявления Зеленского
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. Об этом президент РФ Владимир путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
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Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны.
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Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Кино
Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix
Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
RT на русском 03:15
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
Авто
Китайский Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40
Кино
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
ИнфоСМИ 18 июня в 08:56
Авто
Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков
Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
Тарантас Ньюс 19 июня в 04:58
Футбол
Владелец «Сочи»: любой клуб тоже отказался бы от переноса матча с «Ростовом»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг высказался об отказе переносить матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Политика
Президент Туркменистана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
МИР 24 19 июня в 16:21
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня
В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
РБК 02:42
Общество
Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений
ТАСС вчера в 12:18
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Известия вчера в 02:43
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Происшествия
Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором
Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 19 июня в 05:54
Общество
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Политика
Путин заявил, что не любит отчитывать подчиненных «в показном порядке»
Президент России Владимир Путин признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных и никогда не делает этого, несмотря на то, что в Кремле случаются жесткие разговоры.
ТАСС 05:11
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49