Политика
RT на русскомПутин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне
Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
Читать в источнике
Оценить216
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Политика
Владимир Путин: Россия «не приобретала Крым»
Россия "не приобретала Крым", заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика сегодня 07:03
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Политика
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com вчера в 10:22
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Авто
Начались продажи китайского аналога «Гелендвагена»
Представители компании BAIC анонсировали запуск продаж китайского аналога люксового внедорожника «Mercedes-Benz Gelandewagen».
Gazeta.SPb 19 июня в 08:12
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
News.ru 19 июня в 02:02
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Общество
Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
Вести.Ru 06:13
Общество
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Политика
Путин рассказал о своем общении с внуками
Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что он общается со своими внуками, но выходит это у него нечасто.
ИА Красная Весна 06:31
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Здоровье
Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
Украина.ру вчера в 01:00
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Происшествия
В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек
Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Авто
Стартовали продажи нового купе-кросса Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen сегодня, 20 июня, официально представила новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили", дилеры марки уже начали прием заказов на модель.
Новые автомобили вчера в 00:56
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск.
Известия 00:28
Происшествия
В Самаре в жилом доме в Крутых ключах взорвался бытовой газ
В Самаре в воскресение, 21 июня, около 4:30 произошел взрыв бытового газа в жилом трехэтажном доме № 44 по улице Крутые ключи в Красноглинском районе.
АиФ Самара 00:02
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48