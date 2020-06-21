Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter. 14

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Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 217

Общество Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ. 170

Общество В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 42

Происшествия Британская полиция признала нападение в Рединге терактом "Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении. 191

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Общество Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. 24

Происшествия В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС. 10

Авто Стартовали продажи нового купе-кросса Volkswagen Tayron X Компания Volkswagen сегодня, 20 июня, официально представила новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили", дилеры марки уже начали прием заказов на модель.

Общество Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск. 495