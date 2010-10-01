Коронавирус
Российский ДиалогПутин одним поручением спас экономику России от коронавируса
Президент Владимир Путин спасает Россию от коронавируса, начиная с граждан. Они получат кредитные каникулы, также как и представители малого и среднего бизнеса. Для предприятий реального сектора экономики по его поручению разработают план кредитования.
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Общество
Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки
Москва, 29 марта 2020, 11:46 — REGNUM За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни.
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Происшествия
Второй случай коронавирусной инфекции подтверждён в Иркутской области
Второй случай коронавирусной инфекции официально подтверждён в Иркутской области у мужчины, приехавшего из Испании и 10 суток находившегося на самоизоляции, сообщили ИА «ИрСити» 29 марта в пресс-службе правительства региона.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Происшествия
Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Врач объяснил большую долю молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Большой процент подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом моложе 40 лет не является показателем их тяжелого состояния, считает заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса
По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
Общество
Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек
Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
Наука
Ученые разрабатывают новые способы выявления рака
Ранее сообщалось, что японские ученые нашли «ахиллесову пяту» рака.
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Общество
Названы подмосковные города, жители которых заразились коронавирусом
Озвучены подмосковные города, жители которых заразились коронавирусом COVID-2019.
Экономика
СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Происшествия
За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом
За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.
Авто
Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»
Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Футбол
В дортмундской «Боруссии» подтвердили, что готовы к уходу Санчо
Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в клубе с пониманием отнесутся к решению Джейдона Санчо покинуть команду после завершения нынешнего сезона.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
Футбол
«Челси» обсудил с «Реалом» вопрос трансфера Хакими
По данным британских СМИ, "Челси" контактировал с "Реалом", чтобы обсудить возможность перехода игрока в ближайшее трансферное окно.
Общество
В США умер первый младенец с коронавирусом
В США зарегистрирован первый случай смерти ребенка в возрасте до 1 года.
Происшествия
COVID-19: главное к этому часу
17:05 Под Винницей госпитализировали ребенка с коронавирусом в тяжелом состоянии.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Армия и оружие
В Китае раскрыли «секрет» расположения ракет внутри истребителя Су-57
В Китае раскрыли «секрет» расположения ракет внутри истребителя Су-57.