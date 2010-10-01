Коронавирус

Российский ДиалогРоссийский ДиалогПутин одним поручением спас экономику России от коронавируса

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Президент Владимир Путин спасает Россию от коронавируса, начиная с граждан. Они получат кредитные каникулы, также как и представители малого и среднего бизнеса. Для предприятий реального сектора экономики по его поручению разработают план кредитования.
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Кабмин и ЦБ подготовят план кредитования реального сектора экономики РФ

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Путин одним поручением спас экономику России от коронавируса

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Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
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Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек

Пациент с коронавирусом, у которого были тяжелые сопутствующие патологии в легких, скончался в Псковской области, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.
РИА Новости 10:33
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Ученые разрабатывают новые способы выявления рака

Ранее сообщалось, что японские ученые нашли «ахиллесову пяту» рака.
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В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
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Общество

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Озвучены подмосковные города, жители которых заразились коронавирусом COVID-2019.
Evo-rus.com 26 марта в 11:19
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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