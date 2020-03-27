с чего всё началось

Оценить возможность строительства экспортной трубы на запад Китая транзитом через Монголию Путин поручил «Газпрому» в сентябре прошлого года. «Объемы поставки [по такому газопроводу] могут составить до 50 млрд кубометров газа в год», – сообщил Миллер.

Экономика ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4% Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Общество В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.

Шоу-бизнес Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.

Общество Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю Руководитель Роструда Михаил Иванков разъяснил оплату труда россиян в следующую неделю, которая объявлена нерабочей: работники, которые получают оклад, получат его в том же размере, как и в рабочие дни, а сотрудникам со сдельной системой оплаты труда будет выплачиваться компенсация.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Политика Российские военные медики в Италии приступили к работе Москва, 27 марта 2020, 15:04 — REGNUM Российские военные медики, прибывшие в итальянский город Бергамо, приступили к непосредственному оказанию помощи гражданам Итальянской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Политика Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.

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