Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин одобрил бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
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