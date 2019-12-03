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Общество ГИБДД предлагает исключить «площадку» из экзамена на права Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года МВД РФ предложило усложнить правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, предложив проверять начальные навыки вождения как на закрытых площадках, так и на улицах города.

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