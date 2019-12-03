Экономика
Невские НовостиПутин одобрил бюджеты ПФР, ФОМС и ФСС на 2020–2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на будущий год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает News.ru со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
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Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
В Германии задержан экс-депутат Рады
29 ноября в немецком Аахене был задержан экс-депутат Рады Александр Онищенко по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Происшествия
Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии
Необычную попытку мошенничества зафиксировали российские пограничники близ границы с Финляндией: гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу России и ЕС, которую обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами.
Политика
Премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за почтовой забастовки
Президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку премьера Антти Ринне.
Общество
Путин заморозил рост довольствия для расчёта военных пенсий
Как сообщает ТАСС, действие нормы, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера», приостанавливается до 1 января 2021 года.
Экономика
Сбербанк зафиксировал двукратный рост мезонинных сделок
В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон о долевом строительстве на рынок Сбербанком был выведен коробочный кредитный продукт «Проектный бридж», который стал пользоваться популярностью у клиентов — каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с ним.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение генпрокуратура Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Футбол
Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Общество
МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.
Общество
Тестовый режим открытого неба могут ввести в Пулково с 1 января
Использование седьмой степени "свободы воздуха" в Пулково (позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт Пулково не из "домашнего" региона) будет введено в аэропорту в тестовом режиме с 1 января 2020 года.
Общество
Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
Общество
ГИБДД предлагает исключить «площадку» из экзамена на права
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года МВД РФ предложило усложнить правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, предложив проверять начальные навыки вождения как на закрытых площадках, так и на улицах города.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перепутала фамилию Льва Лещенко
Накануне состоялась церемония вручения премии Music Box. Одной из победительниц стала Ольга Бузова, завоевавшая сразу две статуэтки.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Политика
Зеленскому поставили ультиматум перед встречей в «нормандском формате»
Фракции партий «Евросолидарность», «Батькивщина» и «Голос» в Верховной Раде поставили ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне встречи «нормандской четверки».
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
Общество
Принят закон о введении электронных трудовых книжек
С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Футбол
Президент ПФЛ о сокращении групп в лиге: структура устарела
Во вторник в Москве на внеочередном собрании ПФЛ было принято решение о сокращении групп в чемпионате до четырех.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Политика
Трамп назвал важным предстоящий саммит в «нормандском формате»
Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.