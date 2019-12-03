Экономика

Невские НовостиНевские НовостиПутин одобрил бюджеты ПФР, ФОМС и ФСС на 2020–2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на будущий год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает News.ru со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
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Путин подписал бюджеты Фонда соцстрахования и ФОМС на 2020–2022 годы

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Путин подписал законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

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Гарантвчера в 07:53

Путин одобрил бюджеты ФСС и ФОМС на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 07:24
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