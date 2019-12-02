Экономика

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Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на будущий год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает News.ru со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
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Путин одобрил бюджеты ФСС и ФОМС на 2020-2022 годы

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News.ruвчера в 09:25

Путин подписал законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

Life.ruвчера в 10:11

Путин подписал бюджеты Фонда соцстрахования и ФОМС на 2020–2022 годы

ФАНвчера в 07:59
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