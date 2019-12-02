Экономика
Невские НовостиПутин одобрил бюджеты ПФР, ФОМС и ФСС на 2020–2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на будущий год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает News.ru со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
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Футбол
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Политика
Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России
Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Гаджеты
Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ
Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о пополнении серии P300 для настольных ПК 3,5-дюймовыми жесткими дисками емкостью 4 ТБ и 6 ТБ.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Гаджеты
Imagination представила самый быстрый GPU за 15 лет: «IMG A» — 10-е поколение видеоядер PowerVR
Новая лицензируемая серия графических ядер IMG A, как заявляют в Imagination, представляет самые производительные за 15 лет мобильные видеоядра, назначение которых всеобъемлющее: от умных вещей до кластеров, обслуживающих облачные сервисы.
Происшествия
10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Перевозе
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В СК уточнили число жертв убийства в Татарстане
"По версии следствия, ночью 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска находящийся в состоянии алкогольного опьянения [Айнур] Харисов нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну", - говорится в сообщении.
Политика
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Футбол
Уткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»
В настоящее время несколько игроков по-прежнему проходят восстановительные мероприятия, диагноз официально подтвержден.
Политика
Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом
Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Футбол
Почему Месси выиграл шестой «Золотой мяч»
Оба выиграли Лигу чемпионов, ярко показали себя, но потом на слуху оказалось имя ван Дейка — игроки и тренеры в одну минуту стали уверять, что "Золотой мяч" должен отойти голландцу, хотя сам он неоднократно называл лучшим в мире Месси.
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.