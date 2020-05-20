Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить еще 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала «Росагролизинга». По его словам, за год компания сможет обеспечить поставку 9 тыс. единиц техники и оборудования. Это на 40% больше, чем в прошлом году.
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Путин поддержал идею докапитализировать «Росагролизинг» на 6 млрд рублей

ТАСС08:51

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Путин согласился докапитализировать Росагролизинг из бюджета

РИА Новости09:07

Путин поддержал предложение о докапитализации «Росагролизинга»

Rambler News Service08:53

Президент России поддержал докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд

News.ru10:14

Путин одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей

Коммерсантъ08:23

Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК

Интерфакс - Россия08:12
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
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