Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить еще 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала «Росагролизинга». По его словам, за год компания сможет обеспечить поставку 9 тыс. единиц техники и оборудования. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

Фигурное катание Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. 1

Здоровье В Китае объяснили новую вспышку коронавируса Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР. 35

Хоккей Владислав Третьяк: Канадцы думали, что будет легкая прогулка 20 мая, в 12:00 (мск), на нашем YT-канале состоится премьера интервью с советским вратарем и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

Общество В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

Политика Путин заявил о способности России обеспечить себя продовольствием Президент Владимир Путин заявил, что в этом году у России хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием. 47

Общество Турция не примет в июне туристов из России Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Фигурное катание Федерация лишает Туктамышеву и Медведеву шанса на Олимпиаду Федерация фигурного катания на коньках России изменила правила перехода российских фигуристов в другую федерацию, предоставив право на официальный переход не через один, а через черед два года после получения запроса от зарубежной федерации. 1

Экономика В Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM. 5

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,6K

Политика Путин поручил Минобороны построить в Дагестане инфекционный медцентр Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны при участии правительства Дагестана построить на территории региона инфекционный медицинский центр на 200 коек, говорится в перечне поручений по итогам совещания 18 мая с руководством и представителями общественности Республики Дагестан, опубликованном на сайте президента России. 15

Общество Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм. 8

Экономика Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. 50

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба. 396

Общество Греция c 15 июня откроет туристический сезон Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.