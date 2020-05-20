Экономика
КоммерсантъПутин одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить еще 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала «Росагролизинга». По его словам, за год компания сможет обеспечить поставку 9 тыс. единиц техники и оборудования. Это на 40% больше, чем в прошлом году.
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Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК
Интерфакс - Россия08:12
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Газета.Ru 11:09
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Бизнес-газета 05:45
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Федерация фигурного катания на коньках России изменила правила перехода российских фигуристов в другую федерацию, предоставив право на официальный переход не через один, а через черед два года после получения запроса от зарубежной федерации.
МонаВиста 12:14
Экономика
В Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета
Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
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Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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РИА Новости 11:31
Политика
Путин поручил Минобороны построить в Дагестане инфекционный медцентр
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны при участии правительства Дагестана построить на территории региона инфекционный медицинский центр на 200 коек, говорится в перечне поручений по итогам совещания 18 мая с руководством и представителями общественности Республики Дагестан, опубликованном на сайте президента России.
РИА Новости 11:32
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Общество
Голикова рассказала о росте числа безработных на 30% за нерабочие дни
За нерабочий период в России число безработных почти достигло 1,7 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 05:34
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
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Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
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Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
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Общество
Греция c 15 июня откроет туристический сезон
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REGNUM 11:45
Политика
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
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