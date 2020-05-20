Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить еще 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала «Росагролизинга». По его словам, за год компания сможет обеспечить поставку 9 тыс. единиц техники и оборудования. Это на 40% больше, чем в прошлом году.
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Президент России поддержал докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд

News.ru10:14

Путин согласился докапитализировать Росагролизинг из бюджета

РИА Новости09:07

Путин поддержал предложение о докапитализации «Росагролизинга»

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Путин поддержал идею докапитализировать «Росагролизинг» на 6 млрд рублей

ТАСС08:51

Путин одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей

Коммерсантъ08:23

Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК

Интерфакс - Россия08:12

Путин согласился докапитализировать Росагролизинг из бюджета

Аргументы и Факты09:47
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
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В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

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В Китае объяснили новую вспышку коронавируса

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ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
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В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
Газета.Ru 11:09
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Путин заявил о способности России обеспечить себя продовольствием

Президент Владимир Путин заявил, что в этом году у России хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.
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Общество

Турция не примет в июне туристов из России

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
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В некоторых районах Ростовской области могут ослабить самоизоляцию

В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
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Фигурное катание

Федерация лишает Туктамышеву и Медведеву шанса на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России изменила правила перехода российских фигуристов в другую федерацию, предоставив право на официальный переход не через один, а через черед два года после получения запроса от зарубежной федерации.
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Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Определен новый эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
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В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
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Политика

Путин поручил Минобороны построить в Дагестане инфекционный медцентр

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны при участии правительства Дагестана построить на территории региона инфекционный медицинский центр на 200 коек, говорится в перечне поручений по итогам совещания 18 мая с руководством и представителями общественности Республики Дагестан, опубликованном на сайте президента России.
РИА Новости 11:32
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Общество

Голикова рассказала о росте числа безработных на 30% за нерабочие дни

За нерабочий период в России число безработных почти достигло 1,7 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
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Общество

Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
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Армия и оружие

Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17

Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».
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Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
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Экономика

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
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В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
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Греция c 15 июня откроет туристический сезон

Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.
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Политика

Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
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Адурис завершил карьеру. Он лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке

Sports.ru 11:25
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Росагролизинг
Российская агропромышленная лизинговая компания в форме акционерного общества с государственным участием в уставном капитале. Основная деятельность - финансовая аренда оборудования и техники хозяйствующим субъектам, действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях.
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