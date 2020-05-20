Экономика
КоммерсантъПутин одобрил докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить еще 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала «Росагролизинга». По его словам, за год компания сможет обеспечить поставку 9 тыс. единиц техники и оборудования. Это на 40% больше, чем в прошлом году.
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Патрушев просит докапитализировать Росагролизинг на 6 млрд руб. для поставок техники АПК
Интерфакс - Россия08:12
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«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 13:10
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
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Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
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Российская газета 01:01
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Культуромания 14:07
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Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
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Ученые составили первую карту «зеленого снега» Антарктиды
Британские ученые первыми создали подробную карту водорослей в снежном покрове.
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Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Футбол
Футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список обновляется
После окончание вынужденной паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели.
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Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем
СМИ опубликовали видео полета Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над нейтральными водами Черного моря.
Аргументы недели 04:29
Происшествия
Суд в четверг приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
ПРАЙМ 17:25
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
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В Европе авторынок показал в апреле крупнейшее падение в истории
В организации отметили, что уменьшение продаж заметили на всех рынках в Евросоюзе, но самые большие потери понесли Испания и Италия – там падение составило 28,7 и 41 раза соответственно.
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Здоровье
В селе Якутии вводят карантин из-за коронавируса
Власти Якутии вводят с 21 мая карантин на территории села Хонгор-Бие в Намском районе, где число зараженных коронавирусом не превышает сейчас 12 человек, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Якутии.
ТАСС 12:25
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По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.
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News.ru 14:15
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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ.
Коммерсантъ 16:54
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Историк рассказал об искажении итогов Индейских войн в учебниках США
Впоследствии политику США в отношении коренного населения критиковали многие историки и специалисты.
Слово и Дело вчера в 08:36
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Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
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Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
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ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
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Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign
Напомним, что первая версия GT-R50 by Italdesign появилась ещё в июне 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R, но тогда это был только прототип.
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