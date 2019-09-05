Экономика
РБКПутин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «РИА Недвижимость». Прежде всего необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, подчеркнул глава государства.
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Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку
Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
Путин призвал молодежь тратить энергию на созидание
Журналист, обращаясь к главе государства, заявил, что в России разная молодежь: «Есть разная молодежь, есть молодежь в «Сириусе», есть которая в АСИ, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время».
ФАН 06:48
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Происшествия
Трое бывших солдат отсудили у Минобороны 4 млн за то, что их обстреляли из танков
Лужский городской суд Ленинградской области присудил 4 млн рублей троим бывшим военнослужащим, по которым случайно открыли огонь из танков во время учений.
Znak.com 07:34
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Технологии
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Политика
Телеканал NewsOne могут лишить лицензии
Национальный совет по вопросам телевидения Украины по ТВ обратится в суд, чтобы аннулировать лицензии телеканала NewsOne за "разжигание вражды", сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 07:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
Регион online 05:11
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Здоровье
Скворцова заявила о рекордном росте продолжительности жизни россиян
Kazanfirst.ru вчера в 04:11
Политика
ЕС запретил импортировать фрукты и овощи из Украины
С 1 сентября европейские импортеры отказались закупать некоторые овощи и фрукты из Украины.
ТК Звезда вчера в 21:59
Транспорт
В Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса
В четверг, 5 сентября, в Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса.
Форпост Северо-Запад 03:32
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.
РЕН ТВ 00:30
Политика
Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Футбол
Главный тренер сборной Коста-Рики уволился из-за скуки
Формулировка, с которой Матосас принял решение уволиться, удивила бы огромное количество футбольных тренеров.
Российская газета 06:20
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами свыше 400 млн пользователей Facebook
Отмечается, что в базу попали данные 133 миллионов граждан США, а также 18 миллионов подданных Великобритании и 50 миллионов жителей Вьетнама.
ПРАЙМ 04:26
Наука
Полоскание рта снизило пользу физических упражнений
Исследование, проведенное учеными из Плимутского университета совместно с коллегами из Центра регуляции генома, Барселона, рассматривает механизм формирования снижения кровяного давления после физических упражнений и роль в нем бактерий полости рта.
Naked Science вчера в 08:03