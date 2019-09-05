Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «РИА Недвижимость». Прежде всего необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, подчеркнул глава государства.

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

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