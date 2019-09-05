Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
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с чего всё началось

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском03:44

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Путин пообещал части молодых россиян ипотеку под 2% годовых

URA.Ru03:59

Сбербанк заявил о готовности участвовать в проекте льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Интерфакс07:06

Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Коммерсантъ03:37

Сенатор назвал условие, при котором возможна льготная ипотека в ДФО

РЕН ТВ05:49

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

RT на русском03:44

Привлечь кадры и молодежь. Путин снизил до 2% ставку по ипотеке для Дальнего Востока

ТАСС10:58

Осипов: льготная ипотека поможет в освоении «дальневосточного гектара»

РИА Новости08:38
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Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

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РИА Новости 07:47
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Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

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Специалисты рассказали о том, почему не следует искать в интернете симптомы болезней и самостоятельно ставить себе диагнозы.
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ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
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Навальный призывает москвичей принять участие в «Умном голосовании»

В округе 5, где к участию в выборах в Мосгордуму не допустили Дмитрия Гудкова, на сайте предлагают проголосовать за Анастасию Удальцову, идущую от КПРФ, в округе 37, где была не допущена «яблочница» Елена Русакова, предлагается отдать свои голоса за ещё одного КПРФовца, действующего заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко.
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Армия и оружие

Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57

Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.
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Общество

Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру

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Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
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Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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Экс-футболист «Зенита» Губочан перешел в кипрскую «Омонию»

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