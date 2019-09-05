Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

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