Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «РИА Недвижимость». Прежде всего необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, подчеркнул глава государства.

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

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