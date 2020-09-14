За размещение ссылок под постами в Instagram придётся заплатить

Фото: Alex Castro / The Verge В патентной заявке, которую компания Instagram подала ещё в 2016 году, говорится о функции, автоматически выводящей окно с предложением заплатить комиссию каждый раз, когда в публикуемых пользователями постах обнаруживается активная ссылка.