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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Путин напомнил Лукашенко позицию Москвы по событиям в Беларуси

Российская газета10:51
RT на русском

Путин на встрече с Лукашенко обозначил позицию России по Белоруссии

RT на русском09:05
ТАСС

Путин: белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране

ТАСС09:14
Life.ru

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Life.ru09:14
РИА Новости

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

РИА Новости11:45
Lenta.ru

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Lenta.ru08:57
URA.Ru

Путин сделал заявление в ходе переговоров с Лукашенко

URA.Ru08:55
КП - Беларусь

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

КП - Беларусь12:10

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд
Народные новости13:07
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Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).
Ведомости07:01
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Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости13:35
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За размещение ссылок под постами в Instagram придётся заплатить

Фото: Alex Castro / The Verge В патентной заявке, которую компания Instagram подала ещё в 2016 году, говорится о функции, автоматически выводящей окно с предложением заплатить комиссию каждый раз, когда в публикуемых пользователями постах обнаруживается активная ссылка.
3DNews13:46

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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