Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин одобрил начало проектно-изыскательских работ для «Силы Сибири-2»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Газпрома" о переходе к разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
Известия07:27

Подробнее о событии

Путин поручил приступить к проекту «Сила Сибири-2» в направлении Китая

Вести.Ru07:38

Путин даст поручение о начале проектных работ для «Силы Сибири — 2»

РИА Новости07:08

Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири - 2»

ТАСС07:24

Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для «Силы Сибири-2»

Российская газета07:23

Путин поручит начать проектные работы для «Силы Сибири – 2»

Известия07:27

«Силе Сибири — 2» быть. Путин дал добро на проект нового газопровода

Фонтанка.Ру07:05

Путин одобрил «Силу Сибири-2»

Lenta.ru07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Автобусы и троллейбусы перестанут ходить как минимум до 4 апреля.
SM News 07:21
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

В России создана новая тест-система для выявления коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что этап регистрации проходят ещё три новых тест-системы для быстрого выявления коронавируса.
REGNUM 05:45
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Афиша Daily 08:14
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Политика

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 07:23
Общество

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
REGNUM 07:27
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:16
Общество

На улицы Нью-Йорка вывезли холодильники-морги для жертв коронавируса

На улицах Нью-Йоркак появились передвижные морги — грузовики-холодильники на случай потенциального всплеска смертей из-за коронавируса и нехватке стационарных моргов, сообщает CNN.
Вести.Ru 08:10
Общество

Житель Бельгии заразил коронавирусом кошку

Житель Бельгии заразил свою домашнюю кошку коронавирусом, сообщил в ходе пресс-конференции Федеральной государственной службы здравоохранения страны профессор Стивен Ван Гухт.
Rambler News Service 08:10
Экономика

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
РИА Новости 06:21
Здоровье

Севастопольский отель «Аквамарин» ушел на карантин

Гражданка, прибывшая из Великобритании, находилась в личных апартаментах комплекса «Аквамарин», пояснил вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников.
КП - Севастополь 07:12
Технологии

Binance представила дебетовую карту для оплаты покупок биткоинами

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, объявила сегодня о том, что скоро запустит Binance Card, дебетовую карту, которая позволит пользователям тратить криптовалюту при покупках в интернет-магазинах.
Блокчейн24 03:34
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ 05:36
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет.
RZN.info 25 марта в 09:42
Общество

В Крыму зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом

Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Крым 03:16
Общество

Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию

Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу.
Газета.Ru 07:29
Общество

В Тульской области закрывают торговые центры и рестораны

С 28 марта по 5 апреля в регионе закрывают предприятия и организации с массовым посещением людей.
Тульская пресса 08:12
Музыка

Соблазнительные танцы в платье-комбинации: новый клип Селены Гомес набрал почти 2 миллиона просмотров меньше чем за сутки

Grazia 02:35
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Lenta.ru 07:45
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Футбол

Легионеры «Зенита» останутся в Петербурге на время карантина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что все футболисты команды, в том числе иностранцы, сейчас находятся в Петербурге и не собираются покидать страну.
Петербургский дневник 06:06
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное