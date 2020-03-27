с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Газпрома" о переходе к разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2".

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Общество Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко 78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Общество Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Общество Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.

Общество Житель Бельгии заразил коронавирусом кошку Житель Бельгии заразил свою домашнюю кошку коронавирусом, сообщил в ходе пресс-конференции Федеральной государственной службы здравоохранения страны профессор Стивен Ван Гухт.

Экономика Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

Технологии Binance представила дебетовую карту для оплаты покупок биткоинами Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, объявила сегодня о том, что скоро запустит Binance Card, дебетовую карту, которая позволит пользователям тратить криптовалюту при покупках в интернет-магазинах.

Политика Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".

Общество «Победа» приостановила все полеты Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».

Общество Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу.

Здоровье Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.