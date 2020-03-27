Политика
Российская газетаПутин одобрил начало проектно-изыскательских работ для «Силы Сибири-2»
Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Газпрома" о переходе к разработке технико-экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2".
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.Известия07:27
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На улицы Нью-Йорка вывезли холодильники-морги для жертв коронавируса
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Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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