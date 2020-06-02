Экономика

FlashNordFlashNordПутин одобрил национальный план восстановления экономики

Общенациональный план восстановления экономики России оценивается в 5 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи, которую провел президент России Владимир Путин. Мишустин уточнил, что план восстановления экономики России разбит на три этапа.
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Известиявчера в 12:30

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости02 июня в 10:07

Мишустин представил Путину план восстановления российской экономики

РЕН ТВ02 июня в 07:35

Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики РФ

Политика Сегодня02 июня в 07:58

Путин одобрил проект о поэтапной стабилизации экономики России

Экономика сегодня02 июня в 07:57

Путин одобрил план восстановления экономики

Взгляд.ру02 июня в 07:42
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Общество

Overcooked отдают бесплатно — новая раздача в Epic Games Store

В Epic Games Store стартовала новая раздача. До 11 июня все желающие могут бесплатно забрать Overcooked.
Cyber.sports.ru 14:00
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
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Культура

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
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Происшествия

В Ивантеевке в пятиэтажке взорвался газ

4 июня около 17:19 мск в жилом доме взорвался газ. Сообщалось, что одна женщина пострадала, более 30 человек были эвакуированы.
Газета.Ru 15:48
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Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru вчера в 17:49
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
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Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
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Хоккей

Тренером сборной России по хоккею станет Брагин

По информации Sport24, новым главным тренером сборной России по хоккею станет Валерий Брагин.
Sport.ru 14:28
Шоу-бизнес

Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет заболевшим

Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет инфицированным.
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Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы

Infox.ru 06:04
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Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру вчера в 07:42
Экономика

Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
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Политика

Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США

Lenta.ru 13:14
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Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Музыка

В новой песне Noize MC упомянул «секрет» Хабиба Нурмагомедова

Mockva.ru вчера в 21:25
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Кино

Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады»

Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году.
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
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Технологии

«ВКонтакте» запустила аналогичный TikTok сервис «Клипы»

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы", управлять которым можно с помощью жестов.
Экономика сегодня 03:30
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 441,1 тыс. (8831 за сутки).
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Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
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Кино

Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA

На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
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Игры

Началась бесплатная раздача для «Unreal Engine 4» от Epic Games

«Unreal Engine» — игровой движок, предназначенный для разработки игр, разработанный Epic Games.
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Общество

В «Норникеле» назвали возможную причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Потеря прочности грунта могла стать причиной аварии на ТЭЦ в Норильске.
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Дерматолог назвал спровоцированные масочным режимом болезни

Дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев перечислил заболевания, которые могут последовать за частым ношением маски.
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Экономика

ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров

Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

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Здоровье

В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс 14:39
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