Президент подписал закон о снижении налогов для IT-компаний
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Владимир Путин подписал закон о "налоговом маневре" для IT-отрасли, сообщается на сайте президента России.В источнике
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