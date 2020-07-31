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Российская газета
Российская газета

Президент подписал закон о снижении налогов для IT-компаний

Владимир Путин подписал закон о "налоговом маневре" для IT-отрасли, сообщается на сайте президента России.В источнике
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Коммерсантъ

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъ08:25
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАСС08:35
Lenta.ru

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ru08:31
РБК

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБК11:26
Комсомольская правда

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правда08:06
Известия

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известия07:58
РИА Новости

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новости07:56

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru11:27
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В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.
РБК07:56
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК04:06
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru07:03
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Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд.
Профиль10:10
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